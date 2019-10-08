В Москве человек упал на козырёк дома, который располагается по адресу: Сущёвский Вал, 35. Пострадавший выжил.
Как рассказал источник News.ru, пожарные спустили его на землю с помощью люльки. Позже его передали врачам.
Ранее News.ru сообщал, что блогер из Сергиева Посада попал в реанимацию в Санкт-Петербурге из-за неудачной попытки сделать селфи. Ради эффектного снимка мужчина забрался на трубу заброшенной шестиэтажной котельной. Из-за неловкого движения он сорвался с большой высоты.
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