https://static.news.ru/photo/84b086fc-e9c2-11e9-8ad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Москве человек упал на козырёк дома, который располагается по адресу: Сущёвский Вал, 35. Пострадавший выжил.

Как рассказал источник News.ru, пожарные спустили его на землю с помощью люльки. Позже его передали врачам.

Ранее News.ru сообщал, что блогер из Сергиева Посада попал в реанимацию в Санкт-Петербурге из-за неудачной попытки сделать селфи. Ради эффектного снимка мужчина забрался на трубу заброшенной шестиэтажной котельной. Из-за неловкого движения он сорвался с большой высоты.