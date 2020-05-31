Человек погиб при пожаре на западе Москвы

https://static.news.ru/photo/c2917136-a31f-11ea-bf41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек стал жертвой пожара в квартире многоэтажного дома в Москве. Инцидент произошёл на западе столицы на улице Волынская.

Как сообщили в столичном главке МЧС, информация о пожаре поступила 31 мая в 10:23. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже 14-этажного жилого дома. Площадь составила 10 квадратных метров. В 10:37 пламя удалось потушить, однако без жертв не обошлось. В результате погиб один человек, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, при пожаре в жилом доме в Кингисеппском районе Ленинградской области погибли 60-летняя женщина и её 10-летний внук. Остальные жители дома не пострадали, так как вовремя покинули свои квартиры. По предварительной информации, пожар в четырёхэтажном доме произошёл в ночь с 29 на 30 мая в деревне Захонье.