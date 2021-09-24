Бывший начальник Центрального спортивного клуба армии разбился в ДТП

Бывший глава ЦСКА, работавший начальником клуба с 1992 по 1994 год, а после — член наблюдательного совета Станислав Лаговский погиб в ДТП. Об этом сообщается на страничке клуба в Facebook.
Лаговскому было 69 лет, он
Сегодня, 24 сентября, в автомобильной катастрофе трагически погиб заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, начальник Центрального спортивного клуба Армии 1992–1994 годов, член наблюдательного совета ФАУ МО РФ ЦСКА генерал-майор Станислав Мечиславович Лаговский, — говорится в сообщении.
Руководство клуба и коллеги выразили соболезнования родным и близким Лаговского.
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