Бывший гендиректор Крымавтотранса задержан по подозрению в хищениях

https://static.news.ru/photo/fd536676-9604-11ea-a62e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за подозрений в хищениях средств сотрудники Федеральной службы безопасности задержали экс-гендиректора ГУП «Крымавтотранс». Об этом сообщила служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Его подозревают в организации хищений средств компании.

Следователи предполагают, что бывший топ-менеджер Крымавтотранса в период с сентября 2018-го по июль 2019 года, используя своё должностное положение, назначил незаконные выплаты себе и другим руководителям предприятия денежных премий в завышенных размерах, передаёт РЕН ТВ.

Помимо этого, он скрыл эти операции от крымского Минтранса. По некоторым оценкам, ущерб может составлять около 5 млн рублей. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Кроме того, следователи выясняют, кто ещё был причастен к совершению этого преступления.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники ФСБ начали проводить следственные мероприятия в правительстве Пензенской области. Обыск и выемка документов ведутся в рамках уголовного дела.