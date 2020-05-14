В правительстве Пензенской области начались обыски

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В чукотском посёлке Беринговский два брата шести и семи лет ушли из дома и не вернулись. Их искали около 70 человек: сотрудники полиции, спасатели и местные добровольцы. Через день их нашли мёртвыми в сугробе неподалёку от дома.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — сообщает портал Argumenti.ru. Как писал NEWS.ru, двое подростков из города Калязина Тверской...