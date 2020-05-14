В правительстве Пензенской области начались обыски

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственные мероприятия в правительстве Пензенской области. Обыск и выемка документов ведутся в рамках уголовного дела.
В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Другие подробности пока не раскрываются.
Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга пришли с обысками в офис ПАО «Ленэнерго». Руководители компании сообщили, что оказывают «максимальное содействие следствию». По данным информированного источника, следственные действия в «Ленэнерго» проводятся в рамках дела о хищениях при строительстве «Газпром Арены».