В Ленэнерго проходит обыск по делу о хищениях на стройке «Газпром Арены»

https://static.news.ru/photo/96bbb2ee-9526-11ea-856a-fa163e074e61_660.jpg Газпром Арена Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга пришли с обысками в офис ПАО «Ленэнерго». Руководители компании сообщили, что оказывают «максимальное содействие следствию».

В офисе компании «Россети Ленэнерго» проводятся следственные действия по выяснению обстоятельств выполнения в 2015-2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до подстанции «Крестовская», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Ленэнерго.

По данным информированного источника агентства, следственные действия в Ленэнерго проводятся в рамках дела о хищениях при строительстве «Газпром Арены».

Как писал NEWS.ru, по уголовному делу о хищении денег, выделенных на оснащение стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге средствами безопасности, начались обыски. Следственный комитет и полиция провели обыски в офисе компании — поставщика систем в октябре 2019 года.

Строительство нового стадиона для ФК «Зенит» началось в 2007 году на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Однако в связи с проведением чемпионата мира по футболу было принято решение отправить проект на доработку, чтобы стадион полностью удовлетворял требованиям ФИФА. Официальное открытие арены произошло в апреле 2017 года, а смета на строительство площадки за эти 10 лет выросла в несколько раз. С учётом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове: стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий, составила 42 млрд рублей.