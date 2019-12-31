Пожар, возникший в бывшем Доме офицеров в Хабаровске на данный момент полностью ликвидирован. Горела кровля здания, из-за чего пожару присвоили повышенный уровень сложности.
Возгорание возникло незадолго до полуночи 31 декабря. Оно составило 400 квадратных метров,
Здание 1938 года постройки, огонь вспыхнул в кинозале. Эксплуатировался бывший Дом офицеров только частично службой занятости населения. Остановить распространение огня мешали низкая температура воздуха, сильные порывы ветра и сама старая деревянная конструкция.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 204 человека получили травмы при праздновании Нового года в Италии. Кроме того, один пострадавший погиб.
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