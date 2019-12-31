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В Сети появилось видео из квартиры, где жила «похищенная» в Москве семилетняя девочка. Дверь в квартиру никогда не запирали, так что увести ребёнка мог кто угодно.

Внутри жилья царит антисанитария, посуда не мыта, вещи разбросаны. Вместо унитаза в туалете стоит ведро. Семья является неблагополучной, ранее у родителей уже забрали двух детей. Ранее NEWS.ru сообщал, что уполномоченный...