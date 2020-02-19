https://static.news.ru/photo/197fbfe2-5330-11ea-9673-fa163e074e61_660.jpg Максима Вайнберг Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора холдинга «Адамас» Максима Вайнберга по делу об уклонении от уплаты налогов.

В отношении Вайнберга Максима Юрьевича судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации, — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе суда.

Вайнберг по материалам уголовного дела является безработным. Он покинул пост исполнительного директора «Адамаса» 1 октября 2015 года. Холдинг является крупнейшим в России производителем ювелирных изделий.

Уголовное дело в отношении гендиректора одной из компаний, которая входит в группу «Адамас», об уклонения от уплаты налога было возбуждено в 2015 году Следственным комитетом России. По версии следствия, ущерб составил более 400 млн рублей. В 2016 году СКР возбудил дело против другого руководителя сети — он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд рублей.

NEWS.ru сообщал, что в Подмосковье за неуплату налогов задержали замглавы инспекции Федеральной налоговой службы Сергиева Посада и три его подчинённых.