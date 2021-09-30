Бывшему вице-премьеру Крыма изменили меру пресечения

Отправленному в отставку вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову по итогам рассмотрения апелляции на заключение под стражу изменили меру пресечения. Суд постановил перевести его под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

По итогам судебного заседания Верховного суда Крыма постановление Киевского районного суда города Симферополя от 24.09.2021 в отношении Кабанова отменено. Судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сказали в инстанции.

Ранее сообщалось, что пост вице-премьера Крыма решили упразднить, а его функции распределить после того, как три занимавших эту должность чиновника были обвинены в коррупции.

На прошедшей неделе вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подал в отставку. Вместе с ним ушёл и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. После этого оба экс-чиновника были задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Кабанов обвиняется в махинациях при строительстве водовода в 2020 году к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следователи считают, что экс-чиновник похитил из бюджета более 57 млн рублей.

После этого глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что отправил в отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. Позднее стало известно и об отставке министра здравоохранения республики Александра Остапенко.