https://static.news.ru/photo/90f9d50a-436b-11ea-901a-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гаврилов Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

В пресс-службе Следственного комитета (СК) сообщили, что Виктор Гаврилов, бросивший своих детей в столичном аэропорту Шереметьево, стал фигурантом нового дела.

Данный мужчина, находясь по месту жительства в городе Комсомольск-на-Амуре, причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев, — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Кроме того, в СК отметили, что ранее семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, так как родители ненадлежащим образом исполняли родительские обязанности. В связи с этим открыто ещё одно уголовное производство по статье «Халатность», сообщает «Интерфакс».

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей.

Как писал NEWS.ru, оставленных в аэропорту Шереметьево детей могут передать бабушке и дедушке по материнской линии. Об этом сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.