https://static.news.ru/photo/988d8454-28ce-11ea-819d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Travis Heying/twitter.com

В американском городе Уичито (штат Канзас) прогремел взрыв на заводе. В результате ЧП пострадали 14 человек.

Взорвалась большая емкость со сжатым (жидким) азотом, — сообщил начальник пожарного департамента Скотт Фромм.

От взрывной волны частично обрушилось двухэтажное здание завода. Сейчас специалисты оценивают возможность повторных взрывов.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту взрыва на заводе в украинском городе Сумы. Расследование ведётся по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлёкшем тяжкие последствия.