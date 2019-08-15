https://static.news.ru/photo/c61e52d8-bf4f-11e9-be75-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Global Look Press

Медицинская помощь потребовалась 55 пассажирам самолёта «Уральских авиалиний» А-321, который совершил аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский.

По данным ГУ МЧС по Подмосковью, из обратившихся к врачам 17 детей. Госпитализированы шесть человек.

В настоящее время в аэропорту работают психологи ведомства и сотрудники Центра экстренной помощи. 203 пассажира находятся в зале ожидания воздушной гавани, где им предоставили бесплатное питание.

В Минздраве Московской области уточнили, что из 55 пострадавших 29 были доставлены в Раменскую центральную районную больницу, в том числе 10 детей и беременная женщина. Одна женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ещё одна пассажирка обратилась в Жуковскую городскую клиническую больницу с травмой средней степени тяжести. Там ей оказали необходимую помощь и отпустили домой, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что свыше трети пассажиров лайнера А-321 отказались от дальнейшего полёта в Симферополь. В настоящее время списки тех, кто готов продолжать полёт уточняются. После этого пассажиров отвезут в аэропорт Домодедово.

ЧП произошло 15 августа из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели самолёта, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.