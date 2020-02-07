https://static.news.ru/photo/7b098b88-495f-11ea-8606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/GlobalLookPress

Около 84 человек пострадали при сходе лавины в провинции Ван в Турции. Более 40 человек погибли. Об этом сообщила «Газета.ru».

Уточняется, что данные по погибшим и пострадавшим могут измениться, спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Во вторник, 4 февраля, лавина снега снесла микроавтобус, который следовал по дороге Ван — Бахчесарай. Автобус свалился с обрыва высотой 40 метров, отметили в газете.

Затем произошёл второй сход лавины, где погибли не менее 23 человек, в том числе сотрудники экстренных служб, сообщал NEWS.ru ранее.