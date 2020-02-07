Около 84 человек пострадали при сходе лавины в провинции Ван в Турции. Более 40 человек погибли. Об этом
Уточняется, что данные по погибшим и пострадавшим могут измениться, спасатели продолжают работу на месте происшествия.
Dozens killed as second— Deniz Engelhardt (@DenizEngelhardt)
#avalanchestrikes in eastern Turkey https://t.co/Zu2xw1zeJw #VanCÄ±ÄFelaketi #van February 6, 2020
Во вторник, 4 февраля, лавина снега снесла микроавтобус, который следовал по дороге Ван — Бахчесарай. Автобус свалился с обрыва высотой 40 метров, отметили в газете.
Затем произошёл второй сход лавины, где погибли не менее 23 человек, в том числе сотрудники экстренных служб, сообщал NEWS.ru ранее.
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