Спецслужбы в понедельник, 10 февраля, проверяли очередные сообщения о минировании объектов в Москве. На этот раз их более 350, это суды, школы, станции метро, больницы и даже Храм Христа Спасителя.
Были эвакуированы около семи тысяч человек. Эвакуация проводилась выборочно, ни одна из угроз после проверки не подтвердилась,
В число «заминированных» объектов попали все 232 станции столичной подземки, более сотни школ и детсадов, три десятка больниц и поликлиник, 15 районных судов.
Письма с угрозами поступают с электронных адресов иностранных почтовых серверов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что общее количество эвакуированных в Москве из-за сообщений о якобы заложенных бомбах с 28 ноября меньше, чем за месяц достигло 750 тысяч человек. Анонимные сообщения с угрозами взрывов получили порядка восьми тысяч объектов.
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