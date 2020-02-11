https://static.news.ru/photo/1003dfc0-4c91-11ea-92f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спецслужбы в понедельник, 10 февраля, проверяли очередные сообщения о минировании объектов в Москве. На этот раз их более 350, это суды, школы, станции метро, больницы и даже Храм Христа Спасителя.

Были эвакуированы около семи тысяч человек. Эвакуация проводилась выборочно, ни одна из угроз после проверки не подтвердилась, сообщает «Интерфакс».

В число «заминированных» объектов попали все 232 станции столичной подземки, более сотни школ и детсадов, три десятка больниц и поликлиник, 15 районных судов.

Письма с угрозами поступают с электронных адресов иностранных почтовых серверов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что общее количество эвакуированных в Москве из-за сообщений о якобы заложенных бомбах с 28 ноября меньше, чем за месяц достигло 750 тысяч человек. Анонимные сообщения с угрозами взрывов получили порядка восьми тысяч объектов.