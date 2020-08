Более 3,4 млн американцев остались без света из-за шторма

По данным портала Poweroutage.com, в Нью-Джерси отключены от электричества 1,4 млн домов и предприятий, в Нью-Йорке — около 600 тысяч домов, в Пенсильвании и Коннектикуте — около 400 тысяч. Кроме того, зафиксированы отключения электричества в Нью-Гэмпшире, Северной Каролине, Род-Айленде, Виргинии и Массачусетсе, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сила ветра шторма — 105 километров в час, периодически он усиливается до урагана. Эпицентр шторма находится в Нью-Йорке.