Более 3,4 млн американцев остались без света из-за шторма

https://static.news.ru/photo/da8a9dd6-d6b8-11ea-8521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Более 3,4 млн американцев, проживающих на Восточном побережье США, остались без света из-за шторма «Исаиас».

По данным портала Poweroutage.com, в Нью-Джерси отключены от электричества 1,4 млн домов и предприятий, в Нью-Йорке — около 600 тысяч домов, в Пенсильвании и Коннектикуте — около 400 тысяч. Кроме того, зафиксированы отключения электричества в Нью-Гэмпшире, Северной Каролине, Род-Айленде, Виргинии и Массачусетсе, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сила ветра шторма — 105 километров в час, периодически он усиливается до урагана. Эпицентр шторма находится в Нью-Йорке.

Как писал NEWS.ru ранее, 1 августа 2020 года президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию на территории штата Флорида в связи с приближением урагана «Исаиас». Губернатор Флориды Рон Десантис также подписал указ о введении ЧС на восточном побережье региона.