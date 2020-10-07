Более 2,3 тыс. человек эвакуировали после взрывов боеприпасов под Рязанью

https://static.news.ru/photo/7d92e366-08ba-11eb-9a3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 62.mchs.gov.ru

Более 2,3 тысячи человек были эвакуированы из населённых пунктов в радиусе пяти километров от складов в Рязанской области, где происходит пожар и взрываются боеприпасы.

Силы и средства МЧС задействованы для эвакуации граждан и защиты частных домовладений от пожара. Работы ведутся по третьему номеру сложности. По предварительной информации, из близлежащих населённых пунктов в радиусе 5 километров эвакуировано более 2, 3 тысячи человек, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Для эвакуированных были организованы пункты временного размещения на базе больниц и учебных заведений, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов. На месте событий развёрнут оперативный штаб. Работают психологи.

По поручению главы МЧС России Евгения Зиничева в ведомстве проведено координационное совещание по ситуации, связанной с ЧП. Его провёл заместитель руководителя ведомства Павел Барышев. В нём приняли участие представители Минобороны, МВД, Росгвардии, Минздрава, Минтранса и администрации Рязанской области. В настоящее время на месте пожара работают более 430 человек личного состава и 57 единиц техники, а также один пожарный поезд.

В МЧС отметили, что в готовность приведены специалисты центра «Лидер», Ногинского и Тульского спасательных центров общей численностью 190 человек и 21 единица техники.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы. В Минобороны заявили, что взрывы не угрожают близлежащим населённым пунктам. Несколько человек пострадали в результате ЧП, писал NEWS.ru.