https://static.news.ru/photo/68e4c70e-39f3-11ea-b622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

133 человека остаются в больнице в Кизляре (Дагестан) с острой кишечной инфекцией. Среди госпитализированных 70 детей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский Минздрав. По информации ведомства, лабораторные исследования биоматериала больных выявили бактерии — возбудители дизентерии.

Подворовые обходы для выявления новых случаев острой кишечной инфекции охватили более 10 тысяч человек, из которых 8,5 тысячи — дети.

Как передавал NEWS.ru, власти города связывают вспышку кишечной инфекции с употреблением некачественной питьевой воды. Местные жители подвели нелегальные коммуникации к водопроводу, что спровоцировало аварию и заражение воды бактериями. Первые заболевшие обратились в медучреждение 14 января.