133 человека остаются в больнице в Кизляре (Дагестан) с острой кишечной инфекцией. Среди госпитализированных 70 детей.
Об этом
Подворовые обходы для выявления новых случаев острой кишечной инфекции охватили более 10 тысяч человек, из которых 8,5 тысячи — дети.
Как передавал NEWS.ru, власти города связывают вспышку кишечной инфекции с употреблением некачественной питьевой воды. Местные жители подвели нелегальные коммуникации к водопроводу, что спровоцировало аварию и заражение воды бактериями. Первые заболевшие обратились в медучреждение 14 января.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен