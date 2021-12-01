Болдуин сделал неожиданное заявление о выстреле в оператора на съёмке

Алек Болдуин сделал неожиданное заявление о том, что он не причастен к выстрелу, от которого погибла оператор и был ранен режиссёр на съёмочной площадке. Актёр дал по этому поводу интервью телеканалу ABC, фрагмент которого был показан по телевидению.

Болдуин говорит, что не нажимал на спусковой крючок пистолета и не смог бы этого сделать никогда.

Нет, нет, нет. Я бы никогда не навёл пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда, — заверяет актёр.

Полную версию интервью со звездой Голливуда телеканал планирует показать 2 декабря.

Трагедия произошла в октябре во время съёмок эпизода, когда актёр выстрелил из бутафорского пистолета. В результате инцидента на съёмках фильма «Ржавчина» погибла кинооператор Галина Хатчинс.

Ранее сообщалось, что американский актёр Алек Болдуин предложил, чтобы во время всех сцен с перестрелками в обязательном порядке присутствовал представитель полиции. Об этом он написал в Twitter-аккаунте их совместного с женой фонда поддержки работников искусства.