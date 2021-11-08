Болдуин предложил приглашать полицию на все съёмки фильмов с оружием

Американский актёр Алек Болдуин предложил, чтобы на протяжении записи всех сцен с перестрелками в обязательном порядке присутствовал представитель полиции. Об этом он написал в Twitter-аккаунте своего совместного с женой фонда поддержки работников искусства.

На любых съёмках кино или сериала, где используется оружие, бутафорское или иное, должен присутствовать нанятый продюсерами сотрудник полиции, который будет следить за безопасностью, — говорится в сообщении.

22 октябра Болдуин репетировал сцену, в которой нужно резко выхватить пистолет из кобуры, как это традиционно показывается в вестернах. Как рассказал режиссёр Джоэл Соуса, он смотрел поверх плеча оператора, когда услышал «звук, похожий на удар кнутом, а затем громкий хлопок».

Пуля попала сначала оператору Галине Хатчинс в живот, а затем режиссёру — в плечо. В результате ранения оператор скончалась. Болдуин и съёмочная группа сотрудничают со следствием, производство картины приостановлено.

Ранее стало известно, что прокурор округа Санта-Фе штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс заявила о готовящемся уголовном обвинении, однако в отношении кого оно будет, пока неизвестно. На съёмочной площадке, где произошёл трагический инцидент, было найдено много оружия. Часть его была заряжена боевыми патронами.