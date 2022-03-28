Боеприпас взорвался на территории бывшей военной части в Забайкалье

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Боеприпас взорвался на территории бывшей военной части в селе Большая Тура в Забайкалье, сообщает «МК в Чите». Солдаты пытались вытащить его из-под снега и нарушили технику безопасности. Троим пострадавшим солдатам срочной службы оказали помощь, жизни военных вне опасности.

По данным пресс-службы Восточного военного округа, патрулировавшие территорию нашли старый боеприпас неустановленного образца под растаявшим снегом.

В результате взрыва военнослужащие получили травмы. Пострадавшим была оперативно оказана квалифицированная медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — отметили в пресс-службе.

Ранее бывший помощник министра финансов Антона Силуанова Михаил Коробкин погиб при взрыве в частном доме в Волгограде. По неофициальной информации, 67-летний мужчина пытался распилить электрической пилой миномётную мину. Инцидент произошёл в садоводческом обществе «Центральный-2». Тело мужчины обнаружила его жена. Он получил множественные ранения груди, живота, лица и рук.

Также сообщалось, что при взрыве боеприпаса погиб подросток в подмосковном Подольске. Предварительной причиной произошедшего в прокуратуре Московской области назвали неосторожное обращение со снарядом.