Погиб подросток: в Подмосковье взорвался боеприпас

Подросток погиб при взрыве боеприпаса в подмосковном Подольске. Предварительной причиной произошедшего называют неосторожное обращение со снарядом. Об этом пишет прокуратура Московской области в своём Telegram-канале.

Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи со смертью 17-летнего подростка. По предварительной информации, он погиб 12 ноября днем из-за неосторожного обращения с боеприпасами, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе прокурорских мероприятий будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка соблюдению в отношении погибшего федерального законодательства о несовершеннолетних. На место направился исполняющий обязанности Подольского городского прокурора Ильяс Салмин.

Ранее взрыв произошёл в районе хранилища боеприпасов на территории оборонного концерна Rheinmetall в земле Нижняя Саксония в северной части Германии. В результате ЧП никто не пострадал.