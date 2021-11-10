Взрыв прогремел в районе хранилища боеприпасов на севере Германии

Взрыв произошёл в районе хранилища боеприпасов на территории оборонного концерна Rheinmetall в земле Нижняя Саксония в северной части Германии. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter полиции немецкого города Целле.

Отмечается, что территория в районе взрыва оцеплена. На место происшествия прибыли пожарные. Над районом взрыва был запущен беспилотник для оценки масштабов нанесённого ущерба. Выясняются причины случившегося.

Aktuell wird der betroffene Bereich mit einer Drohne Ã¼berflogen, um SchadensausmaÃ und Gefahrensituation einschÃ¤tzen zu kÃ¶nnen. Der Bereich bleibt unverÃ¤ndert weitrÃ¤umig abgesperrt./*sb. #10112021 https://t.co/HFyNUqk8Kj — Polizei Celle (@Polizei_CE) November 10, 2021

Ранее мощный взрыв произошёл в здании кафе в казахстанском городе Актау. В момент происшествия заведение было закрыто, никто не пострадал.