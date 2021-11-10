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ЧП

Взрыв прогремел в районе хранилища боеприпасов на севере Германии

12:21, 10 ноября 2021
Взрыв прогремел в районе хранилища боеприпасов на севере Германии Фото: Karsten Schmalz via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press
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Взрыв произошёл в районе хранилища боеприпасов на территории оборонного концерна Rheinmetall в земле Нижняя Саксония в северной части Германии. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter полиции немецкого города Целле.

Отмечается, что территория в районе взрыва оцеплена. На место происшествия прибыли пожарные. Над районом взрыва был запущен беспилотник для оценки масштабов нанесённого ущерба. Выясняются причины случившегося.

Ранее мощный взрыв произошёл в здании кафе в казахстанском городе Актау. В момент происшествия заведение было закрыто, никто не пострадал.

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