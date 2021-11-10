Взрыв прогремел в районе хранилища боеприпасов на севере Германии
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:21, 10 ноября 2021
Фото: Karsten Schmalz via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press
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Взрыв произошёл в районе хранилища боеприпасов на территории оборонного концерна Rheinmetall в земле Нижняя Саксония в северной части Германии. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter полиции немецкого города Целле.
Отмечается, что территория в районе взрыва оцеплена. На место происшествия прибыли пожарные. Над районом взрыва был запущен беспилотник для оценки масштабов нанесённого ущерба. Выясняются причины случившегося.
Aktuell wird der betroffene Bereich mit einer Drohne Ã¼berflogen, um SchadensausmaÃ und Gefahrensituation einschÃ¤tzen zu kÃ¶nnen. Der Bereich bleibt unverÃ¤ndert weitrÃ¤umig abgesperrt./*sb. #10112021 https://t.co/HFyNUqk8Kj