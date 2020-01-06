Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Руководство американской компании Boeing изучает информацию о крушении украинского самолёта её производства в Иране.

Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации, — говорится в сообщении компании в Twitter.

Пассажирский самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в ночь на среду, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Предварительная причина крушения — техническая неисправность.

Директор Управления по ЧС Ирана заявлял, что шансов на то, что среди пассажиров и экипажа разбившегося самолёта «Украинских авиалиний» есть выжившие — нет. Спасатели на данный момент тушат обломки «Боинга».

Как ранее писал NEWS.ru, представитель посольства Киева в Иране сообщил, что списки погибших на данный момент устанавливаются.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях