Пассажирский самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в ночь на среду, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Предварительная причина крушения — техническая неисправность.
Директор Управления по ЧС Ирана заявлял, что шансов на то, что среди пассажиров и экипажа разбившегося самолёта «Украинских авиалиний» есть выжившие — нет. Спасатели на данный момент тушат обломки «Боинга».
Как ранее писал NEWS.ru, представитель посольства Киева в Иране сообщил, что списки погибших на данный момент устанавливаются.