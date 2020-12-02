Блогера Решетникова доставили к следователю для беседы

https://static.news.ru/photo/f4e4c8ce-34db-11eb-9850-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/reeflay12

Блогера Стаса Решетникова (Reeflay) доставили к следователю для беседы, заявила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

В настоящее время с ним проводятся проверочные мероприятия, — отметила Врадий, слова которой приводит РИА Новости.

Решетников более двух часов вёл стрим с лежащей в квартире умершей беременной подругой. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 декабря в квартире у блогера. В настоящее время стример задержан полицией. На допросе Решетников рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Из-за этого он выгнал её на балкон. Когда Reeflay всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать её, но ничего не вышло. Всё это время он вёл прямую трансляцию из своей квартиры.

Прибывшим врачам блогер не смог внятно объяснить, кто эта девушка, он также не знал её фамилии и возраста. По его словам, Валя занималась проституцией, ей было около 26 лет. После медиков в квартиру Решетникова приехали сотрудники полиции, после чего прямая трансляция прервалась.

Многие пользователи, следившие за стримом, сначала не поверили в случившееся, считая это всё инсценировкой. Однако чем дольше шёл эфир, тем меньше оставалось сомнений, что знакомая стримера на самом деле скончалась, писал NEWS.ru.