https://static.news.ru/photo/6df9f5c2-bb43-11e9-804f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/PoliceBikesRiders

Предпринимателя из Приморья Игоря Польченко задержали на Кипре. Он подозревается в махинациях при получении кредитов на сумму более 7 млрд рублей.

Россиянин вместе с женой уехал на остров и купил там недвижимость после того, как на родине к нему появились претензии у банков и государства. Супруга Польченко, по некоторым данным, является учредителем фирмы, владеющей оздоровительным центром в Лимасоле.

Сам он являлся бенефициаром целого ряда крупнейших коммерческих предприятий Приморья, связанных с группой компаний «Транзит-ДВ», информирует « Коммерсант ». Сейчас большая их часть находится в стадии банкротства, за исключением крупнейшего в Приморье независимого терминала «Востокбункер». За прошлый год его выручка составила 1,5 млрд руб.

Ранее News.ru писал о задержании в Москве группы юристов-мошенников. Их жертвами стали около 300 человек. Людей обманули на общую сумму в 150 млн рублей. По версии следствия, подозреваемые заключали договоры об оказании юридических услуг. Они обещали клиентам, что смогут успешно решить их вопросы по взысканию долгов. Однако никаких мер для этого не принимали.