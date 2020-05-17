Бензовоз загорелся в подмосковном Дзержинском

В подмосковном Дзержинском на территории промзоны загорелся бензовоз. Информации о пострадавших не поступало.
В городском округе Дзержинский загорелся бензовоз, — сообщил РИАМО начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 кв. метров. На кадрах, появившихся в Сети, густой чёрный дым виден из многих районов города.
Как писал NEWS.ru, административное здание вспыхнуло в городском округе Ленинский в Московской области. Возгорание произошло на площади в 400 кв. метров. Пожар удалось локализовать. К тушению привлечены 48 человек и 13 единиц техники.