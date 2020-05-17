Бензовоз загорелся в подмосковном Дзержинском

Во время съёмок в ОАЭ трагически погибла известная в Уфе фотограф Юлия Хабибуллина. Это произошло 15 мая.

Она сорвалась со скалы, когда фотографировала, передаёт ГТРК «Башкортостан». Об этом рассказали свидетели трагедии. Она потеряла равновесие и упала на остриё. Высота была 10 метров, — говорят очевидцы. Как писал...