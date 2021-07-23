Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве полицейского в Ставрополе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве сотрудника уголовного розыска в Ставрополе, сообщили в СК РФ. Майора полиции Руслан Абовяна застрелили.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Бастрыкин
Ранее сообщалось, что Абовяна застрелил неизвестный. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации. Убийство было совершено ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя. Потерпевший получил огнестрельные ранения бедра и туловища.
Неизвестный произвёл выстрел и скрылся на автомобиле ВАЗ-2109. На данный момент силовики разыскивают злоумышленника.