Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве полицейского в Ставрополе

Читайте нас в Google Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве сотрудника уголовного розыска в Ставрополе, сообщили в СК РФ. Майора полиции Руслан Абовяна застрелили.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Бастрыкин дал указание руководству СК по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что Абовяна застрелил неизвестный. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации. Убийство было совершено ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя. Потерпевший получил огнестрельные ранения бедра и туловища.

Неизвестный произвёл выстрел и скрылся на автомобиле ВАЗ-2109. На данный момент силовики разыскивают злоумышленника.