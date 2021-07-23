В Ставрополе застрелили замначальника уголовного розыска
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
12:46, 24 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Неизвестный застрелил в Ставрополе замначальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации, передаёт RT.
Неизвестный произвёл выстрел в человека и скрылся на автомобиле ВАЗ-2109. Установлено, что пострадавшим является заместитель начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю майор полиции Абовян Руслан, — сообщили в местном МВД.
На данный момент силовики разыскивают злоумышленника. В городе объявили план «Перехват». По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передаёт РИА Новости.
Накануне Забайкальский краевой суд приговорил жителя Читы Василия Дунца, застрелившего девятилетнюю девочку, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Забайкалью Егор Марков.
Ранее сообщалось, что убийца восьмилетней девочки на Сахалине был приговорён к пожизненному заключению.