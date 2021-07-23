В Ставрополе застрелили замначальника уголовного розыска

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Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани выросло до двух человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее сообщалось об одном погибшем и 21 пострадавшем.

Туристический автобус с 22 пассажирами, по предварительным данным, съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани. 21 человек был доставлен после аварии в больницу. В настоящий момент ведомства проводят проверку....