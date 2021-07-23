16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Ставрополе застрелили замначальника уголовного розыска

12:46, 24 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Неизвестный застрелил в Ставрополе замначальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации, передаёт RT.

Неизвестный произвёл выстрел в человека и скрылся на автомобиле ВАЗ-2109. Установлено, что пострадавшим является заместитель начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю майор полиции Абовян Руслан, — сообщили в местном МВД.

На данный момент силовики разыскивают злоумышленника. В городе объявили план «Перехват». По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передаёт РИА Новости.

Накануне Забайкальский краевой суд приговорил жителя Читы Василия Дунца, застрелившего девятилетнюю девочку, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Забайкалью Егор Марков.

Ранее сообщалось, что убийца восьмилетней девочки на Сахалине был приговорён к пожизненному заключению.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео