Бастрыкин поручил провести проверку по факту убийства россиянок на Кипре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту убийства двух россиянок на Кипре, тела которых обнаружили 5 декабря. В ноябре этого года две туристки из России — 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова — пропали из квартиры в жилом доме в приморской части Ларнаки, сообщает ТАСС.

Квартира располагается неподалеку от пляжа «Маккензи». По сообщениям кипрских СМИ, россиянки прибыли на остров в качестве туристок, одна из них полтора месяца назад, а другая ещё в начале лета.

Ранее посольство РФ на Кипре подтвердило информацию об убийстве двух россиянок. Официальный представитель дипведомства Сергей Лагутенко раскрыл обстоятельства этого громкого дела. По его словам, пропали женщины 17 ноября, криминальная полиция Кипра «достаточно оперативно взялась за это дело». Оно было взято на контроль начальником полиции Республики Кипр.

Задержанный по данному делу 32-летний гражданин Сирии спрятал тела женщин в саду дома, где работал строителем. Полицейские обнаружили на экскаваторе, который использовался в данном домовладении в строительстве, следы крови, которые совпали с ДНК одной из двух пропавших. Также кровь была и в самом доме.