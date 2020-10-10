Баржа с песком села на мель в Татарстане

https://static.news.ru/photo/029eb35c-0bde-11eb-a84d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Татарстане судно, перевозившее песчано-гравийную смесь, село на мель и получило пробоину. Пострадавших в результате происшествия нет.

Инцидент произошёл утром 11 октября на реке Кама в районе города Лаишево. Баржа следовала из Пермского края в Нижегородскую область.

Спустя примерно восемь часов судно было снято с мели. Угрозы его затопления нет, разлива топлива в реку не произошло. К нарушению судоходства инцидент не привёл, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярском крае в реку Ангару с транспортировочной баржи вылилось 500 литров дизтоплива. Предполагается, что к этому могла привести разгерметизация цистерны. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело.