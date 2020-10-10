СКР возбудил дело по факту разлива дизтоплива в Ангару

https://static.news.ru/photo/91d28f96-0bcd-11eb-bdbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ (ч. 1 ст. 247 УК РФ) возбуждено по факту разлива в реку Ангару дизельного топлива.

Расследованием занимаются сотрудники красноярского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУТ СКР. В настоящее время проводятся осмотры мест происшествия, допросы членов команды судна, принадлежащего ООО «Приангарский ЛПК», и обыски по месту нахождения организации, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошёл в начале октября в районе 196 км от города Кодинска Кежемского района Красноярского края. 500 литров топлива вылилось в реку из цистерны, находившейся на борту транспортировочной баржи. Власти края ввели в районе режим ЧС.

Как ранее писал NEWS.ru, в краевой прокуратуре в качестве возможных причин инцидента назвали неправильную транспортировку ГСМ и существенный износ цистерны, в которой находилось топливо.