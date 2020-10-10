Прокуратура назвала возможные причины разлива топлива в Ангару

https://static.news.ru/photo/93b66742-0ace-11eb-89e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look

Прокуратура Красноярского края приступила к проверке после разлива нефтепродуктов в реку Ангару в Кежемском районе.

По данным пресс-службы ведомства, в работе по установлению обстоятельств происшествия задействованы все оперативные подразделения края: ГУ МВД России по Красноярскому краю, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, МЧС России по Красноярскому краю.

С целью координации действий следственных, надзорных и контролирующих органов на место происшествия выехал сотрудник прокуратуры Кежемского района, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что согласно предварительным данным, в Ангару попало около 500 литров горюче-смазочных материалов. В качестве возможных причин случившегося рассматривается неправильная транспортировка ГСМ и существенный износ транспортного контейнера (цистерны).

Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе района, разлив при раскачке баржи произошёл ещё 2 октября на базе в городе Кодинске, информация о нём поступила в пятницу, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, власти Красноярского края ввели режим ЧС в Кежемском районе из-за разлива топлива с баржи в Ангару. Силы и средства МЧС не привлекались, так как масляных пятен на поверхности реки нет, последствия устранены.