https://static.news.ru/photo/7a13677e-da4d-11ea-95ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Юрьевич Барщевский/vk.com

Заслуженного юриста России, полномочного представителя российского правительства Михаила Барщевского снова обвинили в изнасиловании. На этот раз с таким заявлением выступила Елена Радаева.

По её словам, это произошло в 2011 году, когда она обратилась к Барщевскому за помощью. Тогда против неё готовилось незаконное уголовное дело, результатом которого мог стать приговор к десяти годам тюрьмы.

Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец, — написала она в Facebook.

По словам женщины он принуждал её к занятиям неприемлемыми для неё видами секса. Это в свою очередь привело к затяжной депрессии и попытке суицида. Некоторое время она продолжала общаться с юристом под его давлением, но в результате не выдержала и разорвала отношения. Тогда Барщевский поспособствовал возбуждению уголовного дела против неё, которое продлилось четыре года, после чего закрыто судом с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Я прошла все круги ада из-за этого дела, потеряла двухкомнатную квартиру в Москве, купленную на свои деньги, и многомиллионный контракт, — поделилась Радаева.

Она также опубликовала скриншоты своей переписки с дочерью Барщевского. В ней девушка не отрицает связь отца с Радаевой, просит потерпевшую не делать историю публичной и обещает помочь ей, передаёт Lenta.ru.

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