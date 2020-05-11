Банкир Власов обжаловал арест по делу о выводе из РФ 500 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/c1d02c3a-93a0-11ea-9472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-председатель совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» Олег Власов обжаловал свой арест в рамках уголовного дела о выводе из России в Молдавию более 500 млрд рублей.

В Тверской районный суд поступила апелляционная жалоба Олега Власова на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявили журналистам ТАСС в Тверском суде Москвы.

Банкир был задержан 6 мая. Его арестовали на два месяца — до 6 июля. Власову было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной и российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, преступную схему организовал экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Политику предъявлено заочное обвинение в выводе из России более 500 млрд рублей. По уголовному делу проходит молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый. Ему также предъявлено заочное обвинение.

Незаконные валютные операции были совершены в 2013–2014 годах. Деньги были выведены через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. Плахотнюк и молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлены в международный розыск.

Ренато Усатый уверен, что власти Молдавии не выдадут его России, поскольку он является гражданином этой страны. Он напомнил, что у него есть молдавское и российское гражданство. Об этом писал NEWS.ru.