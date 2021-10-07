Бабушка задержанного за избиение в метро высказалась о происшествии

Бабушка одного из задержанных за избиение в столичном метро мужчины высказалась о произошедшем. На видео она узнала только своего внука, остальных соучастников женщина не знает.

Видео с комментарием родственников опубликовал Telegram-канал МВД Дагестана. Бабушка оказалась шокирована поведением внука, более того, она удивлена, что он находится в Москве, а не во Владикавказе, куда уехал пять дней назад.

Ничего хорошего не видим мы там. Мне только мой внук знаком там, больше никого не знаю, — говорит расстроенная женщина.

По её словам, никто из близких понятия не имел, что молодой человек находится в Москве. Тётя другого задержанного также отказывается верить в случившееся. По её словам, племянник был «очень добрым».

Он такого вообще не мог. Он очень добрый. Он мимо бабушки не проходит, поможет, — уверяет женщина.

Инцидент в московском метро произошёл 4 октября. Трое рассвирепевших мужчин напали на пассажира в вагоне между станциями метро «Измайловская» и «Пионерская». Они нанесли пострадавшему мощные удары и уже поверженного продолжали бить ногами по голове.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил наградить медалью «За содействие» женщину, которая помогла задержать участников драки в столичном метро. Ведомственную награду москвичке вручат за смелость, проявленную в экстренной ситуации.