Азербайджанский военный подорвался в Карабахе на мине

Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Карабахе. Об этом сообщило Минобороны страны.

Военнослужащий азербайджанской армии Эйниев Юсиф Сулейман-оглы подорвался на противопехотной мине в направлении Кяльбаджарского района и получил ранения. Эйниев был эвакуирован в военно-медицинское учреждение. По факту ведётся расследование, — сказано в сообщении.

Солдат госпитализирован. По данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, военнослужащему в клинике поставили диагноз «взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети левой ноги». В настоящее время по факту ведётся расследование в Кельбаджарской военной прокуратуре.

В этот же день, 2 января, произошёл ещё один инцидент с участием азербайджанского военного. Младший сержант азербайджанской пограничной службы расстрелял из служебного оружия троих сослуживцев и скрылся с места преступления. Причины, из-за которых был открыт огонь, остаются неопределёнными, стрелявшего объявили в розыск. Происшествие случилось на территории особой пограничной дивизии «Губадлы».

Ранее Азербайджан передал Армении при посредничестве Венгрии пятерых армянских военнослужащих, которые были задержаны во время боестолкновений на границе двух стран 16 ноября. Как отмечается, Азербайджан из гуманизма в ноябре и декабре 2021 года вернул Армении 21 армянского военнослужащего.