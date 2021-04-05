Автомобиль протаранил остановку с людьми в Москве

Машина врезалась в остановку общественного транспорта в Москве. ДТП произошло на улице Веневского.
По предварительным данным, травмы получили четыре человека. Обстоятельства инцидента выясняются,
Ранее, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области сын известного в регионе предпринимателя Александра Малашкина Денис на внедорожнике BMW X5 врезался в автомобиль судьи Дубовского районного суда Владимира Зобнина. Как сообщают местные СМИ, в аварии получила травмы 71-летняя родственница судьи.
Кроме того, как сообщал NEWS.ru, массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве в ночь на 2 апреля. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Блогер Эдвард Бил, находившийся за рулём одного из автомобилей, впоследствии признал вину в том, что выехал на встречную полосу.