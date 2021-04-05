Автомобиль протаранил остановку с людьми в Москве

https://static.news.ru/photo/f02d004e-961f-11eb-8298-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машина врезалась в остановку общественного транспорта в Москве. ДТП произошло на улице Веневского.

По предварительным данным, травмы получили четыре человека. Обстоятельства инцидента выясняются, передаёт РЕН ТВ.

Ранее, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области сын известного в регионе предпринимателя Александра Малашкина Денис на внедорожнике BMW X5 врезался в автомобиль судьи Дубовского районного суда Владимира Зобнина. Как сообщают местные СМИ, в аварии получила травмы 71-летняя родственница судьи.

Кроме того, как сообщал NEWS.ru, массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве в ночь на 2 апреля. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Блогер Эдвард Бил, находившийся за рулём одного из автомобилей, впоследствии признал вину в том, что выехал на встречную полосу.