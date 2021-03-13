Автоинспектор погиб в результате ДТП в Приморье

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в Приморском крае, в результате которого погиб автоинспектор.
Авария произошла в пригороде Владивостока в воскресенье, 14 марта,
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). У погибшего 35-летнего полицейского осталась жена и пятилетняя дочь.
Ранее в Якутии столкнулиcm грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП пострадали восемь человек, передавал NEWS.ru. Инцидент произошёл утром 14 марта на 791-м километре автодороги «Вилюй». По словам водителя грузовика, он проехал нужный ему поворот и, остановившись на проезжей части, ждал возможности развернуться. В это время с ним столкнулся следовавший в том же направлении Toyota Hiacе.