Автоинспектор погиб в результате ДТП в Приморье

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СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в Приморском крае, в результате которого погиб автоинспектор.

Авария произошла в пригороде Владивостока в воскресенье, 14 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Приморью Аврору Римскую. В районе улицы Маковского автомобиль Toyota Carina, которым управляла женщина 1945 года рождения, при перестроении врезался в машину марки Toyota Prius. Последнюю отбросило на стоящего рядом автоинспектора. Он скончался в реанимации. Освидетельствование показало, что все участники ДТП были трезвы.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). У погибшего 35-летнего полицейского осталась жена и пятилетняя дочь.

Ранее в Якутии столкнулиcm грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП пострадали восемь человек, передавал NEWS.ru. Инцидент произошёл утром 14 марта на 791-м километре автодороги «Вилюй». По словам водителя грузовика, он проехал нужный ему поворот и, остановившись на проезжей части, ждал возможности развернуться. В это время с ним столкнулся следовавший в том же направлении Toyota Hiacе.