Автобус полностью выгорел в центре Казани

https://static.news.ru/photo/6489bb0c-323f-11eb-a9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано Казань/vk.com

Пассажирский автобус полностью сгорел в центре Казани. В результате никто не пострадал.

Это произошло на пересечении улиц Ахтямова и Габдуллы Тукая. Как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан очевидцы сообщили о возгорании в 12:23 29 ноября, передаёт «БИЗНЕС Online». По данным полиции, загорелся автобус маршрута № 68.

По словам очевидцев, опубликовавших видеозапись пожара в соцсетях, возгорание произошло по всей площади салона со стороны кабины. В результате огонь охватил весь автобус, машина сгорела полностью. Пассажирам удалось своевременно выбраться из горящего салона. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Котельнической набережной в Москве сгорела иномарка. Об этом сообщили в экстренных службах города.