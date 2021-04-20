Авто с руководством ГИБДД ушло под лёд в Иркутской области

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В одном из учреждений УФСИН по Владимирской области погиб заключённый Александр Китов, ранее заявлявший о том, что на него оказывают физическое и психологическое давление. Предположительно, речь идёт о несостоявшемся «воре в законе» из Кузбасса.

В одном из учреждений УФСИН по Владимирской области, предположительно в ИК-3 на Моторном либо ИК-7 Пакино наступила смерть моего доверителя Александра Валентиновича Китова, уроженца Кемеровской области, ранее отбывавшего свой срок...