Авто с руководством ГИБДД ушло под лёд в Иркутской области

В Иркутской области провалилась под лёд машина с людьми. Водитель авто погиб, трём его пассажирам удалось спастись.
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Инцидент произошёл на Братском водохранилище. Когда компания возвращалась с рыбалки, автомобиль резко забуксовал на льду, после чего начал проваливаться. Полицейские успели выбраться. Сидевший за рулём их знакомый Борис Бухаев спастись не смог.
По данным издания, спасшиеся являются сотрудниками отдела «Боханский»: начальник отдела ГИБДД Максим Павлов, командир отделения ДПС Александр Шобогоров и юрист Владимир Андреев.
Ранее руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому майор полиции Виталий Сергеев провалился во время рыбалки под лёд озера Солёное в Вилючинске. Мужчина не смог самостоятельно выбраться и погиб.