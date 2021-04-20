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Происшествия

Авто с руководством ГИБДД ушло под лёд в Иркутской области

15:52, 20 апреля 2021
Фото: 38.mchs.gov.ru

В Иркутской области провалилась под лёд машина с людьми. Водитель авто погиб, трём его пассажирам удалось спастись.

Как сообщает Baza в своём Telegram-канале, в машине Toyota Hilux находилось руководство местного ГИБДД, ехавшее с рыбалки.

Инцидент произошёл на Братском водохранилище. Когда компания возвращалась с рыбалки, автомобиль резко забуксовал на льду, после чего начал проваливаться. Полицейские успели выбраться. Сидевший за рулём их знакомый Борис Бухаев спастись не смог.

По данным издания, спасшиеся являются сотрудниками отдела «Боханский»: начальник отдела ГИБДД Максим Павлов, командир отделения ДПС Александр Шобогоров и юрист Владимир Андреев.

Ранее руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому майор полиции Виталий Сергеев провалился во время рыбалки под лёд озера Солёное в Вилючинске. Мужчина не смог самостоятельно выбраться и погиб.

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