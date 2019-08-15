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Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников сообщил, что на территории крепости был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны. Он пояснил, что авиабомбу нашли во время работ по укреплению грунта в том месте, где в царские времена располагался погреб.

Хлебников отметил, что снаряд обезвредили вывезли из Кремля. Он будет ликвидирован, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что три снаряда времён Великой Отечественной войны были обнаружены на шоссе Энтузиастов в Москве. Представители экстренных служб города сообщили, что инцидент произошёл на территории завода.