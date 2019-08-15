Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников сообщил, что на территории крепости был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны. Он пояснил, что авиабомбу нашли во время работ по укреплению грунта в том месте, где в царские времена располагался погреб.
Хлебников отметил, что снаряд обезвредили вывезли из Кремля. Он будет ликвидирован, передаёт
Ранее News.ru писал, что три снаряда времён Великой Отечественной войны были обнаружены на шоссе Энтузиастов в Москве. Представители экстренных служб города сообщили, что инцидент произошёл на территории завода.