Апелляция на приговор Михаилу Ефремову: текстовый онлайн

20 октября в 11:00 по московскому времени Мосгорсуд начнёт рассматривать апелляцию по делу Михаила Ефремова. Напомним, он был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был очень пьян.

Рассмотрение дела в суде началось 5 августа. Были допрошены несколько свидетелей и просмотрены видеозаписи с камер наблюдения. Пришедшие в суд свидетели обвинения и защиты давали противоречащие друг другу показания: первые утверждали, что видели Ефремова на водительском сиденье, последние говорили, что он сидел на пассажирском. Однако на видео свидетели защиты себя узнать не смогли.

Все четверо потерпевших заявили к Ефремову гражданские иски. Жена, младший сын и брат погибшего Сергея Захарова назначили символическую сумму в один рубль, старший же сын потребовал взыскать с актёра семь с половиной миллионов рублей. Подсудимый отправил каждому из них денежные переводы на сумму 200 тысяч рублей, однако деньги принял лишь старший сын Виталий Захаров, остальные от них отказались.

Сам Ефремов в ходе слушаний своей вины не признавал, постоянно ссылаясь на то, что был очень пьян и поэтому ничего не помнит. Лишь в последнем слове актёр заявил, что признаёт свою вину, «если он действительно сделал это». Гособвинение запросило для него 11 лет лишения свободы.

8 сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам колонии общего режима, запретил управлять транспортными средствами в течение трёх лет, а также обязал выплатить старшему сыну погибшего компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Актёра взяли под стражу в зале суда, в тот же день его привезли в СИЗО-5.

Вскоре после приговора Ефремову его адвоката Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на один год за неэтичное поведение во время процесса. 15 сентября стало известно, что представлять актёра на апелляции будет адвокат Роман Филиппов. Журналистам не удалось с ним связаться: по просьбе родственников Ефремова он специально выключил телефон.

18 и 24 сентября в Пресненский суд поступили жалобы ещё двух новых адвокатов актёра — Владимира Васильева и Петра Хархорина. Они просят изменить приговор, назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы, само наказание считать условным. Позже и сам актёр подал апелляцию: в ней он пожаловался, что его позиция во время суда была обусловлена давлением на него адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и отказался от их услуг. Помимо этого, Ефремов полностью раскаялся и признал вину.