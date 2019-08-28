https://static.news.ru/photo/d091fdc8-c9ae-11e9-914a-fa163e074e61_660.jpgАн-2Фото: Сергей Булкин/News.ru
Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку на подсолнечном поле в Курской области из-за проблем с двигателем и топливной системой.
Ан-2 совершил экстренную жёсткую посадку в поле подсолнечника в Курской области, пилот не пострадал, — сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
Инцидент произошёл днем 28 августа недалеко от посёлка Селекционный Львовского района. Самолёт принадлежит предприятию, которое занимается поливом сельскохозяйственных культур.
Ранее News.ru писал, что учебный самолёт Ан-2 потерпел крушение в Таджикистане. Он разбился на учебном полигоне «Фахробод». Воздушное судно производило высадку на парашютах восьми добровольцев, после чего совершило жёсткую посадку. В результате ЧП оба пилота были доставлены в больницу, один из них впоследствии скончался.