Фото: Сергей Булкин/News.ru

Савёловский суд Москвы частично удовлетворил иск фаната ЦСКА Ильи Златогорова к Telegram-каналу Mash, который был подан из-за публикации о его причастности к драке с итальянскими болельщиками.

Суд обязал Mash опровергнуть информацию о причастности болельщика к драке в течение двух недель, а также выплатить 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и за понесённые расходы. Илья...