Американский корабль пытался пересечь российскую границу в Японском море

Эсминец Chafee ВМС США пытался нарушить российскую государственную границу в Японском море, корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресёк попытку. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошёл 15 октября около 17:00 по местному времени, передаёт РИА Новости.

В Минобороны отметили, что после приближения к территориальным водам России американский эсминец получил предупреждение большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц». До сведения экипажа судна ВС США также было доведено, что оно находится на территории, закрытой для судоходства из-за проведения артиллерийских стрельб в рамках российско-китайского учения «Морское взаимодействие — 2021».

После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого, — сказали в Минобороны.

Отмечается, что «Адмирал Трибуц» отреагировал, исходя из международных правил мореплавания, и взял курс на вытеснение эсминца. После этого Chafee отвернул на обратный курс, при этом между судами оставалось менее 60 метров. В Минобороны расценили действия экипажа эсминца как грубое нарушение международных правил и российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, заключённого в 1972 году.

Ранее стало известно, что в Пентагоне готовят группу эсминцев для обеспечения быстрого развёртывания кораблей в случае угрозы со стороны российских подлодок и отслеживания подводной активности РФ в Атлантике. Группировка получила название Greyhound.