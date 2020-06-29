Актёра Сергея Бурунова обокрали на четверть миллиона рублей

https://static.news.ru/photo/b9d18070-ba28-11ea-81ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: sergeyburunovofficial/instagram.com

Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Сергей Бурунов стал жертвой мошенников. Актёр перевёл неизвестным почти 300 тысяч рублей.

По данным РЕН ТВ, артист захотел приобрести в Сети компьютер. Нужная модель оказалась довольно дорогостоящей — за неё он перевёл «продавцам» 270 тысяч рублей. Однако в назначенное время компьютер Бурунову так и не привезли, после чего актёр обратился в правоохранительные органы.

Сергей Бурунов известен по ролям в сериале "Содержанки"и участию в многочисленных телешоу. Он принимал участие в дубляже иностранных фильмов, также озвучивал компьютерные игры.

Ранее коммерческий директор Black Star Чассем Вальтер обратился в полицию. Он стал жертвой интернет-мошенников. Зимой незнакомец предложил другу Тимати заполучить себе в Instagram синий значок верификации, который даётся только известным личностям, чтобы их аккаунты не подделывали. Вальтер не заподозрил подвоха и перевёл неизвестному 265 тысяч рублей. Через некоторое время бизнесмен понял, что его обманули и обратился к правоохранителям. По данному факту проводится проверка, писал NEWS.ru.