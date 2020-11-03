Активисты подрались с полицией в районе Белого дома в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/8a4225a2-1e29-11eb-a905-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImageSpace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Активисты устроили потасовку с полицией в двух кварталах от Белого дома в США. На улицу Кей приехал грузовик с музыкальным оборудованием, общественники включили на всю мощь музыку, что привлекло значительную толпу.

К месту схода людей поспешила полиция, которая потребовала от собравшихся разойтись. Народ не реагировал, а из кузова машины отвечали, что собрались, чтобы «праздновать демократию», сообщает РИА Новости.

После тщетных попыток оттеснить толпу, между гражданами и полицейскими вспыхнула драка. Прибывшее через полчаса усиление только подогрело азарт толпы, потасовка вспыхнула с новой силой. В итоге собравшихся удалось оттеснить на несколько десятков метров, народ стал расходиться, полицейские взяли грузовик в кольцо.

Машина медленно двинулась с места, из кузова в это время кричали: «Ребята, продолжайте веселиться!». Но убрать машину не удаётся до сих пор: она остановилась, из кузова по-прежнему несётся музыка, хотя люди подразошлись, а количество полицейских увеличилось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что случаи голосования от имени умерших людей зафиксированы в Нью-Йорке. Совет по выборам получил бюллетень, который был отправлен на имя избирательницы 1915 года рождения и умершей в 2012 году.