Адвокат участницы «Холостяка» извинился за смертельное ДТП

https://static.news.ru/photo/427b8802-0890-11eb-a9e5-fa163e074e61_660.jpg Виктория Короткова Фото: korotkova_viktoriya/instagram.com

Адвокат звезды «Холостяка» Виктории Коротковой Владислав Подшибякин принёс соболезнования родственникам погибшего в ДТП.

По его словам, модель ведёт переговоры с близкими погибшего.

Мы пытаемся наладить связь. Мы за здоровую обстановку в этой ситуации. Мы приносим соболезнования родственникам. Произошла трагедия — скончался человек, — подчеркнул адвокат, слова которого приводит телеканал «360».

Подшибякин также сообщил, что в настоящее время идёт процессуальная проверка по факту инцидента. Он не стал подтверждать травмы, якобы полученные девушкой из-за аварии.

Мужчина погиб поздно вечером 5 октября под колёсами Gelandewagen, за рулём которого сидела 25-летняя участница шоу, когда перебегал дорогу в неположенном месте. Экспертиза показала, что не успевшая затормозить Короткова была трезвой.

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