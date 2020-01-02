Наступление Нового года по традиции не обошлось без различного рода инцидентов. Череду праздников и длинных выходных некоторые россияне решили встретить не просто бурными возлияниями, но и «продолжением банкета», перерастающим в криминал. Некоторым для этого и выпивать не надо было, а кое-кто, вероятно, решил пуститься во все тяжкие в преддверии очередного повышения цен на спиртное. NEWS.ru собрал несколько резонансных историй, произошедших в регионах на рубеже 2019-го и 2020-го.
Корпоративы с последствиями
Как сообщает Управление МВД по Еврейской автономной области, жителя Биробиджана обчистила его случайная знакомая. Потерпевший пригласил женщину к себе на работу, где коллеги устроили новогодний корпоратив. После торжеств на службе мужчина, вероятно, находившийся подшофе, привёз подругу домой и уснул, а когда проснулся, не обнаружил не только девушки, но и некоторых ценных вещей. У него, в частности, исчезли сотовый телефон, ноутбук и банковская карта, с которой прошло семь снятий на общую сумму 5600 рублей. Он обратился в полицию, которая начала поиски злоумышленницы.
Куда более серьёзно закончилось праздничное застолье для энергетика из города Мурино Ленинградской области. Как
По словам 42-летнего начальника одной из подстанций, после новогоднего корпоратива в Северной столице он сел в автомобиль LADA с «шашечками» такси, на котором собирался отправиться домой. В дороге подвыпивший мужчина заснул, а в себя пришёл уже на обочине дороги в деревне Кавголово Всеволожского района Ленобласти. Как он там оказался, пострадавший не помнит.
Из любви к водке и сигаретам
В Рязанской области 38-летний алкоголезависимый житель села Бурминка едва не убил собственную 87-летнюю бабушку. В преддверии Нового года селянин пришёл с бутылкой водки в гости к пожилой родственнице, спиртное он решил припрятать до праздника и уснул, а пробудившись, запамятовал, куда подевал бутылку, сообщили в рязанском управлении МВД. Раздосадованный исчезновением горячительного, мужчина предположил, что водку у него украла пожилая родственница. Хотя пенсионерка отрицала причастность к пропаже напитка, внук стал душить её. Женщине удалось вырваться и пожаловаться на дебошира в полицию. Силовики завели на пьющего крестьянина уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Более трагично завершилась новогодняя история в Екатеринбурге, где, по данным Управления СК по Свердловской области, местный житель в процессе возлияний порезал двоих собутыльников, один из которых умер. Как следует из фабулы этого дела, 50-летний злоумышленник решил заранее начать праздновать наступление 2020 года в гостях у друзей, где он употреблял водку и запивал её пивом. Когда выпивка закончилась, мужчина поссорился с собутыльниками и порезал двух своих товарищей. Один из пострадавших погиб на месте, второй госпитализирован. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».
Ещё одна смерть случилась в новогоднюю ночь в удмуртском городе Сарапул. Там во время праздничных гуляний два ранее судимых молодых человека 28 и 33 лет попросили закурить у встретившегося им 43-летнего горожанина, также ранее имевшего проблемы с законом. В ответ, как сообщили в республиканском управлении СК, злоумышленник достал нож и ранил своих визави. Один из пострадавших умер почти сразу, второй выжил и попал в больницу с ранами руки и шеи. Бывшего зэка, заподозренного в убийстве, задержали,
В Великом Новгороде, как информирует региональное управление СК, в ночь на 1 января в одном из общежитий города после праздничного распития алкоголя 40-летний сожитель зарезал свою сверстницу. По версии следствия, ножом он ударил возлюбленную в шею.
На глазах прохожих и Деда Мороза
Эпичная история произошла в городе Волжском Волгоградской области, где в новогоднюю ночь местные жители подрались с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами прямо во время праздничных торжеств на площади перед ДК «Октябрь». Как
Ещё одну массовую драку в ночь на 1 января устроили семь человек на улице Черниковской в Уфе,
Извечные любители быстрой езды
Этот Новый год не обошёлся и без такого любимого народом развлечения, как экстремальные «покатушки».
Так, в посёлке Усть-Уда Иркутской области инспекторы ГАИ обнаружили на улице находящийся в угоне внедорожник УАЗ. Полицейские попытались остановить автомобиль, но водитель попытался скрыться. Началась погоня, сотрудники полиции применили табельное оружие, нарушителя задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения решил покататься по населённому пункту на чужой машине,
В Брянске пьяный водитель в ночь на 1 января врезался в кирпичный забор и пробил его. По словам очевидцев, управляющий машиной человек
В Саратове в преддверии Нового года не уступивший дорогу автомобилю водитель жёстко поплатился за это. Обиженный конкурент на дороге стрельбой «проучил» мужчину, а до кучи — его жену и восьмилетнего ребёнка. Как
Зачинщика предновогоднего конфликта задержали, полиции он сообщил, что хотел «только в колесо шмальнуть» и «напугать», добавив, что «в такой момент никто ни о чём не думает». Правонарушителя поместили под административный арест. Находился ли он под воздействием алкоголя или иных веществ, не сообщается.
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