Наступление Нового года по традиции не обошлось без различного рода инцидентов. Череду праздников и длинных выходных некоторые россияне решили встретить не просто бурными возлияниями, но и «продолжением банкета», перерастающим в криминал. Некоторым для этого и выпивать не надо было, а кое-кто, вероятно, решил пуститься во все тяжкие в преддверии очередного повышения цен на спиртное. NEWS.ru собрал несколько резонансных историй, произошедших в регионах на рубеже 2019-го и 2020-го.

Корпоративы с последствиями

Как сообщает Управление МВД по Еврейской автономной области, жителя Биробиджана обчистила его случайная знакомая. Потерпевший пригласил женщину к себе на работу, где коллеги устроили новогодний корпоратив. После торжеств на службе мужчина, вероятно, находившийся подшофе, привёз подругу домой и уснул, а когда проснулся, не обнаружил не только девушки, но и некоторых ценных вещей. У него, в частности, исчезли сотовый телефон, ноутбук и банковская карта, с которой прошло семь снятий на общую сумму 5600 рублей. Он обратился в полицию, которая начала поиски злоумышленницы.

Куда более серьёзно закончилось праздничное застолье для энергетика из города Мурино Ленинградской области. Как пишет «Фонтанка», возвращаясь домой из Петербурга, он очнулся в 20 км от места жительства со сломанной ногой, без денег и портфеля, в котором были паспорт и рабочие документы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам 42-летнего начальника одной из подстанций, после новогоднего корпоратива в Северной столице он сел в автомобиль LADA с «шашечками» такси, на котором собирался отправиться домой. В дороге подвыпивший мужчина заснул, а в себя пришёл уже на обочине дороги в деревне Кавголово Всеволожского района Ленобласти. Как он там оказался, пострадавший не помнит.

Из любви к водке и сигаретам

В Рязанской области 38-летний алкоголезависимый житель села Бурминка едва не убил собственную 87-летнюю бабушку. В преддверии Нового года селянин пришёл с бутылкой водки в гости к пожилой родственнице, спиртное он решил припрятать до праздника и уснул, а пробудившись, запамятовал, куда подевал бутылку, сообщили в рязанском управлении МВД. Раздосадованный исчезновением горячительного, мужчина предположил, что водку у него украла пожилая родственница. Хотя пенсионерка отрицала причастность к пропаже напитка, внук стал душить её. Женщине удалось вырваться и пожаловаться на дебошира в полицию. Силовики завели на пьющего крестьянина уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Более трагично завершилась новогодняя история в Екатеринбурге, где, по данным Управления СК по Свердловской области, местный житель в процессе возлияний порезал двоих собутыльников, один из которых умер. Как следует из фабулы этого дела, 50-летний злоумышленник решил заранее начать праздновать наступление 2020 года в гостях у друзей, где он употреблял водку и запивал её пивом. Когда выпивка закончилась, мужчина поссорился с собутыльниками и порезал двух своих товарищей. Один из пострадавших погиб на месте, второй госпитализирован. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Ещё одна смерть случилась в новогоднюю ночь в удмуртском городе Сарапул. Там во время праздничных гуляний два ранее судимых молодых человека 28 и 33 лет попросили закурить у встретившегося им 43-летнего горожанина, также ранее имевшего проблемы с законом. В ответ, как сообщили в республиканском управлении СК, злоумышленник достал нож и ранил своих визави. Один из пострадавших умер почти сразу, второй выжил и попал в больницу с ранами руки и шеи. Бывшего зэка, заподозренного в убийстве, задержали, сообщает «Регион-online».

В Великом Новгороде, как информирует региональное управление СК, в ночь на 1 января в одном из общежитий города после праздничного распития алкоголя 40-летний сожитель зарезал свою сверстницу. По версии следствия, ножом он ударил возлюбленную в шею.

На глазах прохожих и Деда Мороза

Эпичная история произошла в городе Волжском Волгоградской области, где в новогоднюю ночь местные жители подрались с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами прямо во время праздничных торжеств на площади перед ДК «Октябрь». Как пишет издание «Блокнот-Волжский», несколько молодых людей оказались на сцене и стали танцевать. Дед Мороз и «волшебники» попытались вернуть дебоширов к остальным зрителям, но в ответ парни стали толкаться и драться между собой. Позднее началась массовая драка. Затеявшие конфликт молодые люди стали бить сотрудников «Октября». Злоумышленников успокоили прибывшие на место ЧП полицейские.

Ещё одну массовую драку в ночь на 1 января устроили семь человек на улице Черниковской в Уфе, передаёт Ufa1. Конфликт засняли на видео местные жители. Судя по обнародованным кадрам, один человек упал, после чего его стали пинать, сопровождая это нецензурной бранью. Дебоширы успокоились, только когда их попытались разнять прохожие. Избитый хулиганами мужчина не смог подняться на ноги. О его состоянии неизвестно.

Извечные любители быстрой езды

Этот Новый год не обошёлся и без такого любимого народом развлечения, как экстремальные «покатушки».

Так, в посёлке Усть-Уда Иркутской области инспекторы ГАИ обнаружили на улице находящийся в угоне внедорожник УАЗ. Полицейские попытались остановить автомобиль, но водитель попытался скрыться. Началась погоня, сотрудники полиции применили табельное оружие, нарушителя задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения решил покататься по населённому пункту на чужой машине, пишет «КП-Иркутск».

В Брянске пьяный водитель в ночь на 1 января врезался в кирпичный забор и пробил его. По словам очевидцев, управляющий машиной человек не пострадал .

В Саратове в преддверии Нового года не уступивший дорогу автомобилю водитель жёстко поплатился за это. Обиженный конкурент на дороге стрельбой «проучил» мужчину, а до кучи — его жену и восьмилетнего ребёнка. Как информирует ИА «Версия-Саратов», вечером 31 декабря местный житель Дмитрий Сударкин возвращался домой с семьёй и не пропустил поворачивавший со второго ряда затонированный автомобиль LADA Granta. Последним управлял студент одного из вузов города. Молодой человек догнал своего обидчика и, поравнявшись с ним, открыл стрельбу из окна. После инцидента жене Дмитрия Сударкина понадобилась помощь медиков, ребёнок не пострадал.

Зачинщика предновогоднего конфликта задержали, полиции он сообщил, что хотел «только в колесо шмальнуть» и «напугать», добавив, что «в такой момент никто ни о чём не думает». Правонарушителя поместили под административный арест. Находился ли он под воздействием алкоголя или иных веществ, не сообщается.