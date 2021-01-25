90-летний пенсионер совершил суицид в туалете челябинской больницы

Следователи в Челябинске выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в городской больнице № 6. В туалете медучреждения было обнаружено тело пенсионера.
Инцидент произошёл несколько дней назад,
22 января сотрудники больницы обнаружили тело пациента 90 лет без признаков жизни в туалете одного из отделений. Обстоятельствами произошедшего занимаются правоохранительные органы, — пояснили в больнице.
По данным оперативных служб, мужчина покончил с собой. Что побудило его совершить суицид, доподлинно неизвестно. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.
Был ли пенсионер пациентом больницы, не уточняется.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, умер стендап-комик Александр Шаляпин. Его тело обнаружила дома супруга. По одной из версий, мужчина совершил суицид.