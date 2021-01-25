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Происшествия

90-летний пенсионер совершил суицид в туалете челябинской больницы

18:09, 25 января 2021 166
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи в Челябинске выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в городской больнице № 6. В туалете медучреждения было обнаружено тело пенсионера.

Инцидент произошёл несколько дней назад, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу больницы. Отмечается, что точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

22 января сотрудники больницы обнаружили тело пациента 90 лет без признаков жизни в туалете одного из отделений. Обстоятельствами произошедшего занимаются правоохранительные органы, — пояснили в больнице.

По данным оперативных служб, мужчина покончил с собой. Что побудило его совершить суицид, доподлинно неизвестно. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

Был ли пенсионер пациентом больницы, не уточняется.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, умер стендап-комик Александр Шаляпин. Его тело обнаружила дома супруга. По одной из версий, мужчина совершил суицид.

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