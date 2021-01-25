90-летний пенсионер совершил суицид в туалете челябинской больницы

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Восьмилетняя жительница Тверской области попала больницу после того, как на неё с крыши упала глыба льда. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Инцидент произошёл 25 января на улице Ленинградской в посёлке Озёрный. Следствием установлено, что обслуживанием дома, с которого сорвалась ледяная глыба, занимаются работники муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания Комсервис ЗАТО Озёрный»,...