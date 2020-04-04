434 человека заболели коронавирусом за сутки в Москве

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В Москве за сутки коронавирусом заболели 434 человека, сообщается на сайте мэра столицы.

4 апреля 2020 года: 3357 случаев заболевания выявлено в Москве, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве было зафиксировано 2923 случая заболевания COVID-19. 68 человек числились выздоровевшими, 24 пациента скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, в России по состоянию на пятницу, 3 апреля, под наблюдением врачей по подозрению на коронавирус находятся 205 612 человек. Всего с начала 2020 года под контролем были 389 235 человек.